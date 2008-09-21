Олбрайт: Запад должен продолжать курс на вступление Украины в НАТО
15:38, 21 сентября 2008Политика
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"России надо объяснять"
Бывший Госсекретарь США Мадлен ОЛБРАЙТ считает, что Запад должен продолжать курс на вступление Украины и Грузии в НАТО, передает Газета.ru.
«При этом необходимо объяснять России, что этот процесс – не угроза ей. Независимые страны имеют право вступать в те альянсы, в которые они считают нужным вступать», - отметила М.ОЛБРАЙТ, выступая на форуме бывших руководителей внешнеполитического ведомства США, организованном телекомпанией CNN.
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