Нардеп о скандальном судье Чаусе: эта падла таки сбежала

Об этом на своей странице в Facebook депутат Борислав Береза.

"Сижу сейчас с Назаром Холодницьким (председатель САП - Ред.) и Ярославом Юрчишиным (исполнительный директор Transparency International Ukraine - Ред.) - последняя новость по судье-взяточнику Чаусу. Эта падла таки сбежала. Дома его нет", - написал нардеп.

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Кроме того, Береза допустил такие варианты: Чаус скрывается где-то в Украине; он находится в украинском Крыму, который сейчас аннексирован, и его задержание сейчас будет проблематичным; судья в Беларуси, и тогда шансы вернуть его есть; он уже в России (в этом случае задержание Чауса невозможно).

Как сообщал УНИАН, НАБУ 9 августа задокументировало получения судьей Чаусом взятки в сумме 150 тыс. долл. Однако задержать судью правоохранители не смогли через судейский иммунитет.

В САП заявили, что подготовили и готовы объявить подозрение Чаусу, после чего обратятся в Верховный суд Украины, чтобы председатель ВСУ одобрил представление в Верховную Раду о лишении судейского иммунитета этого судьи.

При этом в САП выразили надежду на созыв внеочередного заседания Верховной Рады для лишения Чауса судейского иммунитета.

Тем временем Чаус 11 августа не появился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для вручения ему подозрения в совершении преступления.