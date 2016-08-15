Российские СМИ: Кремль может ответить на "подготовку терактов" в Крыму обострением на Донбассе

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на близкий к Минобороны РФ источник.

Как отмечается, собеседник еще в одном силовом ведомстве РФ сказал, что Совет безопасности, как и было официально объявлено, определил меры по укреплению безопасности на самом полуострове, но пока не договорился о "последствиях", которыми президент Владимир Путин и МИД России пригрозили Киеву в связи с якобы гибелью двух российских военнослужащих и выявлением планов по организации диверсий в оккупированном Крыму.

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По словам человека, близкого к Министерству обороны России, вариант с нанесением по Украине мощных ответных военных ударов не рассматривается. Однако, по словам собеседника, близкого к руководству "Донецкой народной республики", Москва может перестать сдерживать ответные действия армии "ДНР". Согласно сообщению, весной этого года подобное сдерживание уже ослаблялось.

По мнению руководителя Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, адресатом российских заявлений об ответных мерах является скорее Запад, чем Киев.

"Это определенный рычаг воздействия на позицию Запада, если будет собрана доказательная база. Это повод призвать Запад усилить давление на Киев, но пока мы видим, что на Западе уже заявили об отсутствии доказательств и выразили недоверие", – пояснил российскому изданию эксперт.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на "критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова", которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины. Также в ФСБ заявили о ликвидации "украинской агентурной сети" и задержания группы "диверсантов".

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил о бессмысленности и циничности обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму.

Секретарь СНБО Турчинов отметил, что заявление ФСБ РФ о подготовке Украиной терактов в Крыму является еще одним элементом гибридной войны, которую Россия ведет против Украины.

12 августа российские СМИ со ссылкой на источник в спецслужбах сообщили фамилии якобы сотрудников украинской разведки, которые были в составе так называемой "диверсионной группы", обнаруженной вблизи Армянска.

В Министерстве обороны Украины заявили, что в Главном управлении разведки не существует лиц, которые, как утверждают российские спецслужбы, которые входили в состав так называемой крымской "диверсионной группы".