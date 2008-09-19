Яценюк в рейтинге обошел Тимошенко

Среди ведущих политиков украинцы больше всего доверяют Арсению ЯЦЕНЮКУ, у которого баланс доверия-недоверия составляет -0,152, Виталию КЛИЧКО (-0,178) и Юлии ТИМОШЕНКО (-0,195).

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления Центра социологических и политологических исследований ”Социоизмерение” Сергей ТАРАН во время презентации результатов исследований “Политический кризис в Украине и электоральные настроения избирателей: досрочные выборы или новая коалиция?”.

Согласно результатам опроса, следующими в списке степени доверия идут Анатолий ГРИЦЕНКО (-0,255), Владимир ШАНДРА (-0,268), Юрий ПАВЛЕНКО (-0,275), Владимир ЛИТВИН (-0,280), Александр ТУРЧИНОВ (-0,283), Олег ТЯГНИБОК (-0,285), Вячеслав КИРИЛЕНКО (-0,291), Виктор ПОЛТАВЕЦ (-0,291).

За ними идут в порядке уменьшения индекса доверия Иван ВАСЮНИК (-0,303), Александр ТРЕТЬЯКОВ (-0,320), Юрий ЛУЦЕНКО (-0,326), Василий КНЯЗЕВИЧ (-0,329), Виктор ЯНУКОВИЧ (-0,353), Сергей ТИГИПКО (-0,384), Юрий ЕХАНУРОВ (-0,403), Раиса БОГАТЫРЕВА (-0,430), Ринат АХМЕТОВ (-0,433). Еще ниже баланс доверия-недоверия имеют, согласно данным опроса, Виктор ЮЩЕНКО (-0,444), Петр СИМОНЕКО (-0,464) и Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ (-0,489).

Во время исследования респонденты дали оценки работе министров правительства демократической коалиции. В соответствии с результатами опроса, украинцы лучше всего оценивают деятельность министра образования и науки Ивана ВАКАРЧУКА (индекс 0,041), министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимира ШАНДРЫ (0,095), министра иностранных дел Украины Владимира ОГРЫЗКО (0,098), министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО (0,116) и министра культуры и туризма Василия ВОВКУНА (0,120).

Дальше в рейтинге, согласно данным социологов, министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА (0,157), министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ (0,167), министр юстиции Николай ОНИЩУК (0,168), министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО (0,171), министр угольной промышленности Виктор ПОЛТАВЕЦ (0,173), министр промышленной политики Владимир НОВИЦКИЙ (0,188), министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН (0,197), министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА (0,225), министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ (0,226).

Наихудшей граждане считают деятельность министра финансов Виктора ПИЗЕНИКА (0,228), министра охраны окружающей природной среды Георгия ФИЛИПЧУКА (0,233), министра обороны Украины Юрия ЕХАНУРОВА (0,239), министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексея КУЧЕРЕНКО (0,269) и министра экономики Богдана ДАНИЛИШИНА (0,285).

Оценка граждан вычислялась в соответствии с балансом положительных и отрицательных оценок респондентов и степени узнаваемости министра.

По мнению С.ТАРАНА, граждане склонны считать эффективной деятельность министров гуманитарного блока, а хуже всего – экономического. По его словам, на оценку деятельности министров и министерств повлияли отдельные резонансные события: введение обязательного тестирования абитуриентов, успешные выступления украинских олимпийцев, пожары на военных складах, ликвидация последствий наводнения в Западной Украине и тому подобное.

Социологическое общеукраинское исследование было проведено центром ”Социоизмерение” с 4 по 11 сентября 2008 г. Путем интервью были опрошены 2 тыс. 100 респондентов в 17 областях Украины, АР Крым и г. Киеве. Погрешность выборки составляет 2,2%. Исследование проведено по заказу Международного института демократий.