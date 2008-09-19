Социологи все посчитали и советуют политикам идти на выборы

Досрочные парламентские выборы на сегодняшний день остаются самым вероятным сценарием развития политического процесса в Украине.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления Центра социологических и политологических исследований «Социоизмерение» Сергей ТАРАН в ходе презентации результатов исследований «Политический кризис в Украине и электоральные настроения избирателей: досрочные выборы или новая коалиция?».

«Досрочные выборы на сегодняшний день остаются самым вероятным сценарием развития политического процесса, вместе с тем, новые перевыборы принципиально не изменят проблемы и риски во время формирования следующей коалиции», - сказал С.ТАРАН.

По его словам, всем без исключения политическим силам, представленным в парламенте, на сегодняшний день выгодно идти на досрочные выборы, а не создавать новую коалицию.

При этом эксперт заметил, что самой сложной является сейчас ситуация для “Нашей Украины”, которая вызвана тем, что при любых результатах выборов, “Наша Украина” рискует оказаться в оппозиции. “Потому что с Партией регионов они не пошли бы на союз, а с БЮТ, если бы они могли пойти на союз, то сделали бы это сейчас”, - отметил социолог.

По словам С.ТАРАНА, для “Нашей Украины” неприемлемый вариант коалиции с БЮТ и Блоком Литвина, потому что это будет означать постепенное «растворение» этой силы в БЮТе, поскольку в “Нашей Украине” не будет самостоятельной позиции, не будет возможности реализовать свою политику, они потеряют фактически все должности, и это станет постепенным свертыванием политического рейтинга и политического влияния накануне президентских выборов.

В то же время “Наша Украина” имеет шанс приобщить в списки на досрочные выборы ВР людей, которые имеют принципы ради идей, а не ради власти. “Поэтому у “Нашей Украины” есть перспектива превратиться в развернутый штаб для выборов Президента Украины”, - сказал С.ТАРАН. Он выразил мнение, что эта политическая сила пойдет на досрочные выборы уже под другим названием с привязкой к имени действующего Президента, например Блок Ющенко.

«Если сейчас будут проведены выборы и, собственно, они состоятся в том случае, если Президент объявит роспуск парламента, а коалиция не будет создана, то это прибавит автоматически голоса и Виктору ЮЩЕНКО, и “Нашей Украине”. Потому что в политологии есть железный закон: если Президент распускает парламент, у него рейтинг при любых обстоятельствах всегда поднимается вверх”, - добавил С.ТАРАН, это может быть 10-12%, что в свою очередь позволит “Нашей Украине” сохранить то количество депутатов, которые представляют ее в нынешнем составе парламента.

Кроме того, эксперт считает, что Партия регионов в случае проведения досрочных выборов может потерять первенство в ВР по количеству депутатов, что будет серьезным стратегическим поражением накануне президентских выборов. Однако позитивным следствием перевыборов для ПР будет то, что при любом формате коалиции в парламенте следующего созыва она окажется у власти, потому что без «регионалов» будет сложно создать любую коалицию.

Для БЮТ, по словам С.ТАРАН, есть перспектива улучшения своего результата, если выборы состоятся в ближайшее время. “Но есть риски, в частности, есть страх того, что их обыгрывает союз Партии регионов и “Нашей Украины”, точнее даже союз ЯНУКОВИЧА и ЮЩЕНКО. Этот союз является очень опасным для БЮТ, поскольку потеснит политсилу мощным административным давлением накануне президентских выборов», - отметил он.

С.ТАРАН сообщил, что и Блок Литвина, и КПУ на досрочных выборах могут улучшить свой результат за счет тех избирателей, которые разочаровались в действиях В.ЯНУКОВИЧА, В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО.

В соответствии с данными проведенного опроса, если бы выборы состоялись немедленно, то их победителем стал бы БЮТ, за который проголосовали бы 23,3% избирателей, второе место заняла бы Партия регионов, которая бы набрала бы 20,6% голосов. За “Нашу Украину” проголосовали бы 7,1% избирателей, за КПУ – 5,2%, за Блок Литвина – 5,1%.

Остальные политические силы не смогли бы преодолеть трехпроцентный барьер. Больше 1% голосов смогли бы набрать всеукраинское объединение «Свобода», Блок “Народная Самооборона”, Социалистическая партия Украины. Будут голосовать против всех 10,1% избирателей, а еще 12,5% избирателей - не определились.

Если оттоки перевести в мандаты, то в результате проведения досрочных выборов БЮТ получил бы 171 место в парламенте, Партия регионов - 151, “Наша Украина” – 52 места, КПУ и Блока Литвина получили бы приблизительно по 38 мандатов.

«Первый вывод является таким, что по большому счету, хотя отдельные политические силы смогли бы улучшить свои результаты и набрать больше голосов, состав нового парламента получил бы фактически те же проблемы, которые у него есть сейчас. По большому счету – это та же проблема создания и рисков коалиции...”, - подытожил С.ТАРАН.

Социологическое общеукраинское исследование было проведено центром «Социоизмерение» с 4 по 11 сентября в 2008 г. Путем интервью были опрошены 2 тыс. 100 респондентов в 17-ти областях Украины, АР Крым и городе Киеве. Погрешность выборки составляет 2,2%. Исследование осуществлено по заказу Международного института демократий.