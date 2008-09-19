Бойко считает, что Тимошенко втягивает в еще большую зависимость от России

Правительство и Минтопэнерго в частности провалило подготовку энергетического комплекса страны к прохождению осенне-зимнего периода, считает народный депутат Украины, экс-министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО.

Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой нардепа.

По мнению Ю. БОЙКО, первые признаки надвигающегося кризиса были видны еще летом.

«Дефицит энергетического угля и низкие темпы его накопления на складах ТЭС привели к необходимости запуска в августе газовых блоков украинских ТЭС, которые, по стратегии правительства, вообще не должны были работать из-за дороговизны газа как топлива для производства электроэнергии», – отмечает нарпдеп.

При этом Ю. БОЙКО напоминает, что в соответствии с прогнозным энергетическим балансом Украины на текущий год, утвержденным Кабинетом министров Украины и подписанным первым вице-премьером Александром ТУРЧИНОВЫМ, минимально необходимые запасы угля на ТЭС на 1 сентября должны были составлять 3,1 млн. тонн. Однако фактически на указанную дату на складах ТЭС находилось 2,1 млн. тонн угля. При этом наблюдалась стойкая тенденция к уменьшению этих запасов.

«По официальным данным правительства, в этом году рост добычи угля составил 4,4% по сравнению с прошлым годом. На финансирование угольной отрасли стало выделяться больше бюджетных средств. Однако электростанции почему-то по-прежнему испытывают острый дефицит угля. Куда же подевался этот уголь, добыча которого якобы растет, в том числе за счет прямых государственных субсидий?» - говорит депутат.

В этой связи нардеп указывает на то, что из-за нехватки угля Минтопэнерго санкционировало запуск двух газо-мазутных блоков 800 МВт (на Углегорской и Запорожской ТЭС), а также трех газо-мазутных блоков 300 МВт (на Трипольской и Ладыжинской ТЭС). По мнению экс-министра, это приведет к дальнейшему росту оптовой цены на электроэнергию, которая и без того выросла в этом году уже на 37%, достигнув отметки 370 грн. за МВт/ч, и приближается к уровню цен Восточной и Южной Европы.

«В дополнение к росту цен на газ это стало болезненным ударом по энергоемкой промышленности Украины», - отмечает он.

В то же время, по мнению Ю. БОЙКО, стабильную работу энергетики не может гарантировать даже экстренный запуск газо-мазутных блоков ТЭС, поскольку НАК «Нафтогаз Украины» не выделяет генерирующим компаниям природный газ в запрашиваемых ими объемах, даже, как отмечают в НАК «Энергетическая компания Украины», несмотря на своевременную оплату и даже частичную предоплату.

«Таким образом, в ТЭК Украины складывается крайне тревожная ситуация. Руководство правительства и Минтопэнерго, занятое политическими интригами и корпоративными разборками, начисто провалило подготовку энергокомплекса к зиме и не в состоянии обеспечить хотя бы минимальную координацию действий между «Нафтогазом Украины», «Углем Украины» и «Энергетической компанией Украины», которые уверенно играют в лебедя, рака и щуку, перекладывая друг на друга ответственность за последствия», – отмечается в заявлении нардепа.

По его мнению, в данном контексте «особым цинизмом» выглядит возобновление нынешним руководством Минтопэнерго поставок электроэнергии в Польшу и Молдову, «причем по ценам ниже существующих на внутреннем рынке Украины».

«За последний год министр топлива и энергетики также пообещал начать ее поставки в Грузию, Прибалтику и даже Израиль. Складывается впечатление, что Украина страдает от переизбытка электроэнергии и готова практически дарить ее своим соседям», - отмечает Ю.БОЙКО.

При этом, по информации экс-министра топлива и энергетики, Минтопэнерго намерено начать в сентябре импорт электроэнергии из России в объеме порядка 500 МВт.

«Впервые в своей истории Украина будет вынуждена прибегнуть к помощи России для обеспечения своего баланса по электроэнергии. Не стоит при этом забывать, что именно в Россию весь год ездили эмиссары Минтопэнерго и НАК «Энергетическая компания Украины» в поисках угля для покрытия дефицита внутри Украины», - отмечает Ю. БОЙКО.

«В итоге вместо упоминаемого в каждом программном документе правительства пункта о преодолении энергетической зависимости Украины от России по поставкам нефти и газа наша страна движется к построению новых отношений зависимости, уже в сфере импорта электроэнергии и даже угля», - резюмирует депутат.

Как сообщал УНИАН, на коллегии Минтопэнерго во вторник 16 сентября первый заместитель министра топлива и энергетики Украины Олег БУГАЕВ отметил, что министерство обеспокоено ситуацией с накоплением угля на складах ТЭС в преддверии отопительного сезона. По его словам, по состоянию на 1 сентября текущего года на складах ТЭС было накоплено 2,4 млн. тонн угля, тогда как к 15 сентября запасы сократились до 2,1 млн. тонн.

О.БУГАЕВ отметил, что это связано с недопоставками угля ГП «Уголь Украины», а также с внеплановым ремонтом второго энергоблока Хмельницкой АЭС.

В свою очередь, президент НАК «Энергетическая компания Украины» Владимир ЗИНЕВИЧ отметил критическую ситуацию, сложившуюся с топливообеспечением тепловых электростанций. В частности, по его словам, выход из строя энергоблока Хмельницкой АЭС привел к внеплановому расходу 1,2 млн. тонн угля, взятых со складов.