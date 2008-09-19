Open Ukraine представит в Будапеште «Украину в фокусе»

22 сентября в Будапеште Фонд Арсения ЯЦЕНЮКА Open Ukraine проведет украинско-венгерский семинар «Украина в фокусе».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда, делегацию Украины возглавит представитель Украины в Европейском Союзе Андрей ВЕСЕЛОВСКИЙ, с венгерской стороны дискуссию относительно общих подходов к евроинтеграции будет вести президент Комитета иностранных дел Венгерской национальной ассамблеи Жолт НЕЙМЕТ.

Проблемы безопасности Украины и европейского сообщества будут обсуждать с украинской стороны — председатель парламентского комитета по вопросам европейской интеграции Борис ТАРАСЮК и заместитель директора Центра Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ. Также свои комментарии относительно отношений Украины и ЕС выскажет директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ, которому будет оппонировать профессор Центральноевропейского университета, бывший Государственный секретарь Венгрии по вопросам европейской интеграции Петер БАЛАШ.

Семинар проводится Фондом Open Ukraine в рамках программы «Международный диалог», которая имеет целью сосредоточить внимание европейской общественности на актуальных процессах, происходящих в Украине, таким образом углубить понимание Украины в мире.

В сообщении также отмечается, что это мероприятие продолжает серию встреч украинских и европейских чиновников и экспертов для поиска общих подходов и взаимных выгод от украинской евроинтеграции. Такие встречи происходят в различных европейских столицах для того, чтобы заинтересовать национальные правительства стран-членов ЕС, донести до них точку зрения Украины относительно общих преимуществ потенциального присоединения страны к евросообществу.

Партнерами в организации этого мероприятия выступают Центр исследований расширения Европейского Союза (Будапешт), Международный центр демократических трансформаций (Будапешт) и Посольство Украины в Венгрии, при поддержке Фонда Виктора Пинчука.

Справка УНИАН. Open Ukraine — международный благотворительный фонд, основанный по инициативе А.ЯЦЕНЮКА для укрепления авторитета Украины в мире и развития публичной дипломатии.