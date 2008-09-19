Яценюк просит Кармазина повлиять на родственника

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что Регламентный комитет ВР отказывает в запуске новой системы для голосования «Рада».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пленарного заседания парламента.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что новая сенсорная система уже установлена.

«Система «Рада» не запускается только в силу одной причины – дважды Регламентный комитет отказывает в запуске этой системы», - сказал он.

Председатель ВР обратился к Регламентному комитету с просьбой не блокировать внедрение системы. Также он сообщил, что до сих пор Госстандарт не выдал акт относительно сертификации системы.

«Юрий Анатолиевич КАРМАЗИН, (депутат из фракции НУ-НС – УНИАН) мне сказали, что знакомый или родственник сейчас начал руководить Госстандартом, так обратитесь, пожалуйста, к ним, пусть ускорят процедуру сертификации и стандартизации», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Председатель ВР в который раз напомнил, что в соответствии со ст. 84 Конституции Украины народный депутат голосует исключительно лично.

«Нарушение этой процедуры является не чем иным, как неконституционным принятием актов законодательства Верховной Рады Украины», - сказал он.