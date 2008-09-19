Яценюк набирает команду для своей партии

Советник председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА Константин БОНДАРЕНКО заявляет, что политический проект спикера находится "на стадии формирования собственной политической команды".

Об этом пишет газета "Коммерсант-Украина".

"Все разговоры о том, что Арсений ЯЦЕНЮК возглавит Трудовую партию Украины, и прочие версии не имеют под собой никаких оснований. Сейчас идет процесс создания команды", - сказал К.БОНДАРЕНКО.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что А.ЯЦЕНЮК намерен создать собственный политический проект. В частности, сообщалось, что народный депутат от Партии регионов, бизнесмен Ринат АХМЕТОВ выразил А.ЯЦЕНЮКУ свою готовность поддержать данный проект при условии, что вторым человеком в партии должна стать секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА.

В то же время советник А.ЯЦЕНЮКА заверяет, что «информация о Р.БОГАТЫРЕВОЙ не имеет под собой никаких оснований». По его словам, «со стороны Партии регионов спикеру действительно поступали определенные предложения, но, по нашему мнению, сразу ассоциировать себя с некой политической средой – это минус определенное количество процентов на старте».

При этом издание отмечает, что среди советников председателя ВР нет единого мнения относительно того, стоит ли А.ЯЦЕНЮКУ возглавлять уже существующую партию.

"Это один из рабочих вариантов – нам поступают предложения от различных партий по поводу того, чтобы Арсений Петрович занял пост председателя", - сообщил К.БОНДАРЕНКО.

"Другой вариант предусматривает создание совершенно новой партии. В итоге все будет зависеть от того, будут объявлены досрочные выборы или нет", - сказал он.

Второго варианта придерживается советник спикера, народный депутат Анатолий МАТВИЕНКО. "Притом, что у нас, к сожалению, есть партии, которые торгуют своими клейнодами, Арсению ЯЦЕНЮКУ не к лицу их покупать", - сказал А.МАТВИЕНКО. "Если мы говорим о партийной структуризации, это нужно делать с перспективой парламентских выборов 2012 года", - добавил он.