В Раде отреагировали на провокацию ФСБ в Крыму, назвав ее "частью политических игрищ"
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявляет, что распространение фальшивых заявлений ФСБ России о задержании якобы диверсионных украинских групп, которые якобы планировали ряд террористических атак в оккупированном Крыму, является сознательной провокацией российских спецслужб и составной частью гибридной войны.
Об этом говорится в заявлении спикера по поводу нагнетания волны антиукраинской истерии в России, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.
«Российская пропаганда использует этот фейк для нагнетания очередной волны антиукраинской истерии в России, а российская военщина попытатется использовать его для увеличения обстрелов украинской территории и оправдания деятельности собственных диверсионно-разведывательных групп, которые в последние недели очень часто пытаются прорваться или просочиться сквозь украинские блокпосты», - подчеркнул Парубий.
По его словам, Россия в очередной раз захватывает украинских заложников для продолжения политических торгов. «Подтверждением того, что данная провокация является частью политических игрищ, явлются заявления руководителей Российской федерации о фактическом отказе представителей России от проведения переговоров в «нормандском формате», - отметил председатель ВР.
К сожалению, констатировал Парубий, опять заложниками политика Кремля стали граждане Украины. «Еще предстоит выяснить, кем и каким образом они были переправлены на территорию Крыма. Хотя цель этой спецоперации очевидна – дискредитировать Вооруженные силы Украины», - сказал он.
В то же время, по словам Парубия, провокация не удалась, в подтасованным фактам не поверил никто. «Однако для всей украинской власти и общества актуальным остается вопрос немедленного освобождения из плена украинских граждан, которые стали очередными заложниками путинского режима», - подчеркнул председатель ВР.
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Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение "терактов" в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы «диверсантов».
Как утверждают в российской спецслужбе, «одним из организаторов пресеченных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины, которого также задержали, и он дает показания».
Украинская полиция открыла уголовное производство по факту похищения гражданина Украины Панова.
Тем временем в России правоохранительные органы распространяют ложную информацию о подготовке украинцами терактов на территории РФ.