"Воевал под Авдеевкой и Мариуполем": СМИ рассказали новые подробности о задержанном ФСБ "диверсанте" Панове

Евгений Панов - житель Энергодара Запорожской области, служил в отдельном мотопехотном 37-м батальоне ВСУ и выполнял задачи в зоне АТО, передает Громадське.

"Официально Евгений Панов проходил службу в составе батальона. В течение года. Должность и звание называть не имею права. Но он был военнослужащим. Находился в зоне проведения АТО. Выполнял служебные обязанности под Авдеевкой и Мариуполем в составе подразделения. Непосредственно в районе Широкино, Гнутово, Талаковки. Очень опытный, очень серьезный человек. Со своей гражданской позицией. И когда он увольнялся, даже было предложено, чтобы он остался на контракте, но учитывая сложность момента в самом Энергодаре, он принял решение относительно работы на общественном поприще", – сказал комбат Александр Лобас.

По словам комбата, Евгений Панов был демобилизован в августе 2015 года. От контракта отказался, решил остаться волонтером.

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«Привозил, когда были просьбы от военнослужащих относительно технических средств обеспечения. По ремонту техники, ремонту средств наблюдения. Последний раз, когда приезжал, это был декабрь 2015 – январь 2016 года. А когда и не мог, люди приезжали от него. То есть мы постоянно поддерживали связь. Мы постоянно сотрудничаем с нашими бывшими и будущими военнослужащими», – пояснил комбат.

По словам Лобаса, он очень удивился, когда узнал о задержании Евгения Панова и том, в чем его подозревают. И пообещал, что военные будут поднимать вопрос о возвращении украинца.

«Даже если российская юстиция однажды признает его виновным, все равно будем требовать его возвращения сюда. Потому что это наш. Наш солдат. И его никто не оставит. И еще скажу: насколько я знаю, он не находился в это время в составе любых военных подразделений, поэтому я допускаю, что это какая-то провокация», – считает Лобас.

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Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержания группы «диверсантов».

Как утверждают в российской спецслужбе, «одним из организаторов прекращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины, которого также задержали и он дает показания».

Украинская полиция открыла уголовное производство по факту похищения гражданина Украины Панова.