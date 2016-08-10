Глава МИД Литвы первым среди иностранных лидеров прокомментировал заявление ФСБ о событиях в Крыму

Об этом он написал в Twitter.

"Агрессор обвиняет жертву в нападении. Старые методы КГБ. Поддельные обвинения России относительно Украины, чтобы оправдать будущее "возмездие"?" - заявил Линкявичус.

Как сообщал УНИАН, сегодня в ФСБ России заявили, что якобы предотвратили совершение в Крыму террористических актов, подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова.

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В ФСБ утверждают, что в результате оперативно-розыскных мероприятий в ночь на 7 августа в районе города Армянск была выявлена группа диверсантов. Также в ФСБ заявили о ликвидации «агентурной сети» Главного управления разведки Минобороны Украины.

Кроме того, в ФСБ заявили, что в ночь на 8 августа спецподразделениями Министерства обороны Украины якобы было совершено еще две попытки прорыва, которые предотвратили силовые подразделения ФСБ России и взаимодействующих ведомств. «Попытки прорыва прикрывались массированным обстрелом со стороны сопредельного государства и бронетехникой Вооруженных сил Украины», - утверждает спецслужба России.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал заявление ФСБ РФ о подготовке Украиной терактов в Крыму еще одним элементом гибридной войны, которую ведет Россия против Украины.

В Минобороны подчеркнули, что «подобные заявления со стороны ФСБ есть ни что иное, как попытка оправдать передислокацию и агрессивные действия военных подразделений Российской Федерации на территории временно оккупированного полуострова». Таким образом представители российских спецслужб пытаются отвлечь внимание местного населения Крыма и мирового сообщества от преступных действий по превращению полуострова в изолированную военную базу, заявили в украинском оборонном ведомстве.