Турчинов о заявлении ФСБ по "терактам" в Крыму: "провокационный бред"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, так Турчинов прокомментировал заявление ФСБ России о «предотвращении «терактов» в Крыму», якобы подготовленных украинской разведкой.

«Истеричное и лживое заявление Федеральной службы безопасности РФ не имеет никаких оснований, кроме попыток оккупантов нагнетать и обострять ситуацию на временно захваченных украинских территориях», - заявил Турчинов.

Читайте такжеВ Генштабе Украины назвали провокацией заявление ФСБ РФ

По его словам, за последний год ни один сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны не был задержан на оккупированной территории Автономной республики Крым.

«Этот провокационный бред ФСБ является элементом гибридной войны, которую Россия ведет против нашей страны», - подчеркнул секретарь СНБО.