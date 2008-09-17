Тимошенко в шоке - ей нужно хоть несколько дней, чтобы прийти в себя

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что политическим силам необходимо время для проведения консультаций об оптимальном выходе из сложившейся ситуации после одностороннего выхода президентской команды из состава парламентской коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«После шокового развала демократической коалиции в результате одностороннего выхода Президента и его команды весь политикум пребывает сейчас в таком состоянии, что нужно хотя бы несколько дней, чтобы оправиться от такого удара», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер по-прежнему убеждена в том, что в существующих геополитических условиях и условиях мирового финансового кризиса проведение досрочных выборов в украинский парламент является безответственным шагом.

«Для нашей команды досрочные выборы - один из самых легких способов, поскольку наша политическая сила по всем рейтингам доверия занимает первое место. Но, в то же время, мир живет сложной жизнью, сегодня финансовый кризис охватил практически весь мир и привел к гиперинфляции многие страны, которые не знали, что такое инфляция. Финансовый кризис за один день хоронит десятки мощнейших финансовых учреждений, которые насчитывают до 200 лет своей истории. Безусловно, в таких условиях сегодня бросать страну в досрочные выборы безответственно», - считает премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО также подчеркнула, что политические силы не приступили к переговорам о формировании новой коалиции. «В то же время, меня проинформировали о том, что кто-то из команды БАЛОГИ обнародовал какие-то потенциальные составы правительства коалиции БЮТ и Партии регионов. Я хочу сказать, что они бумаги перепутали: это они взяли у БАЛОГИ в то время, когда он вел переговоры с Партией регионов о создании совместной коалиции. Никакие новые правительства не создаются, никакие переговоры об этом не ведутся», - заверила Ю.ТИМОШЕНКО.