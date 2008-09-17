Жену Толстоухова вернули к Павленко
17:05, 17 сентября 2008Политика
1663 0
Кабмин выполнил решение суда
|Петр КРУПКО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр Кабинета министров Петр КРУПКО.
По его словам, такое решение Кабмин принял в связи в соответствующим решением суда.
Как сообщал УНИАН, распоряжением от 12 марта этого года Кабинет министров Украины освободил Светлану ТОЛСТОУХОВУ от должности заместителя министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта в связи с сокращением количества должностей заместителей министра с 15 марта 2008 года.
С.ТОЛСТОУХОВА – жена народного депутата от Партии регионов, «министра охраны окружающей среды» в «оппозиционном правительстве» В.ЯНУКОВИЧА Анатолия ТОЛСТОУХОВА.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter