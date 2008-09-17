Тимошенко обещает до конца кризиса не трогать Семенюк

Назначения глав Фонда государственного имущества и Антимонопольного комитета будут осуществляться только после урегулирования политической ситуации в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Все кадровые назначения будут осуществляться только после того как будет найден выход из сложившейся политической ситуации. Я убеждена, что такой выход найти можно. Но нужно взвесить все обстоятельства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также сообщила, что сегодня Блок Юлии Тимошенко создал специальный аналитический центр при участии народных депутатов, аналитиков, политологов.

«Вместе с нами они анализируют все составляющие политической ситуации. Мы вместе, проводя и публичные консультации, будем выходить на какие-то решения», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 23 мая Верховная Рада Украины освободила Алексея КОСТУСЕВА от должности председателя АМКУ. 18 июня Кабинет министров назначил первого заместителя председателя АМКУ Александра МЕЛЬНИЧЕНКО временно исполняющим обязанности главы Антимонопольного комитета.

Еще 5 июня фракции коалиции внесли представление о рассмотрении в ВР вопроса об отставке Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО с должности председателя ФГИУ.

Кабмин выдвинул на должность руководителя Фонда госимущества заместителя руководителя фракции БЮТ Андрея КОЖЕМЯКИНА.