Луценко в отставку не пойдет - он с самого начала был против

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО не намерен подавать в отставку со своей должности в связи с распадом коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сегодня заявил журналистам.

«Я не намерен подавать в отставку», - сказал он.

Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что распад коалиции спровоцирован Секретариатом Президента и возглавляемая им «Народная самооборона» выступала категорически против этого.