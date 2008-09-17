Луценко в отставку не пойдет - он с самого начала был против
14:25, 17 сентября 2008Политика
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Министр объяснил желание остаться
Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО не намерен подавать в отставку со своей должности в связи с распадом коалиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сегодня заявил журналистам.
«Я не намерен подавать в отставку», - сказал он.
Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что распад коалиции спровоцирован Секретариатом Президента и возглавляемая им «Народная самооборона» выступала категорически против этого.
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