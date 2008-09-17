В Секретариате Ющенко уже появились претензии к бюджету Тимошенко

Секретариат Президента сегодня передал правительству и бюджетному комитету ВР замечания Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО к проекту Государственного бюджета на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Мы передали замечания только сегодня, поскольку сами получили проект бюджета только в понедельник в 17 часов», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября Кабинет министров Украины после четырехчасового обсуждения утвердил в первом чтении проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2009 год.

Согласно с утвержденным законопроектом, доходная часть бюджета будет составлять 285 млрд. грн., расходная – 302,4 млрд. грн.

Рост внутреннего валового продукта (ВВП) запланирован на уровне 6%. Дефицит основного финансового документа страны будет составлять 1,4% от размера ВВП, а показатель инфляции в проекте Государственного бюджета заложен на уровне 9,5%.

Кабинет министров также утвердил проект Закона «О государственной программе экономического и социального развития Украины на 2009 год».

В тот же день, 13 сентября, руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ заявил, что правительство в подготовленном проекте государственного бюджета Украины на 2009 год не учло ряд важных предложений Президента.

В частности, подчеркнул он, не учтено предложение Президента предусмотреть в документе расходы на покрытие долга перед Российской Федерацией в размере 5,8 млрд. грн. Также вместо предлагаемых Президентом 5 млрд. грн. на перевооружение правительство намерено выделить 1,2 млрд. грн.

Также Р.ЖУКОВСКИЙ сообщил, что на осуществление противопаводковых мероприятий проектом предусмотрен только 1% от необходимой суммы. По его словам, вместо 670 млн. грн. предусмотрено лишь 6,5 млн. грн.

Вчера, 16 сентября, первый заместитель главы Секретариата Президента Украины – представитель Президента Украины в Кабинете министров Александр ШЛАПАК заявил, что в правительственном проекте закона о Государственном бюджете на 2009 год занижены размеры социальных стандартов.

По словам А.ШЛАПАКА, это, в частности, касается коммунальных платежей. «Правительство рассчитывает, что по отдельным территориям и видам коммунальных платежей цены поднимутся от 13 до 30%. Очевидно, нам следует говорить о том, что для сбалансирования коммунального хозяйства государства необходимо ожидать повышения до 50%», – сказал А.ШЛАПАК.

По его словам, в Секретариате Президента считают, что правительство, рассчитывая проект бюджета-2009, исходя из прогноза инфляции на уровне 9,5%, снижает планку обеспечения малоимущих граждан.

Он спрогнозировал инфляцию в 2009 году на уровне 14%.

Также А.ШЛАПАК отметил, что со стороны Секретариата Президента остается неизменным прогноз роста ВВП в 2009 году на уровне 5%,.