У Яценюка заверили в его готовности прийти на допрос в ГПУ

Об этом на своей странице в Facebook сообщила его пресс-секретарь Ольга Лаппо.

"Сегодня Генеральная прокуратура сообщила о вызове на допрос в качестве свидетелей событий на Майдане Президента Украины Петра Порошенко, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова ... получила несколько звонков от украинских средств массовой информации с вопросом прокомментировать вызов в ГПУ Арсения Яценюка ", - написала она.

Пресс-секретарь отметила, что "лидер "Народного фронта" был одним из лидеров Майдана, и он, безусловно, придет в Генеральную прокуратуру и ответит на все вопросы для того, чтобы помочь следствию".

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"Поэтому обязанность ответственных политиков восстановить силу права в нашей стране и помочь правоохранительным органам вернуть веру в справедливость наказания убийц, которые, на Майдане целясь в наших патриотов, пытались расстрелять нашу независимость", - резюмировала Лаппо.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по фактам незаконного препятствования должностными лицами высших органов государственной власти и правоохранительных органов проведению собраний и митингов в Киеве в период с 20 января по 21 февраля 2014 года, совершения массовых убийств граждан и других преступлений, направленных на незаконное противодействие протестным акциям, по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 365, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 340 и другими статьями Уголовного кодекса Украины.

Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что в качестве свидетелей тех событий в течение августа в Департамент спецрасследований ГПУ приглашены, в частности, президент Украины Петр Порошенко, экс-премьер-министр Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов, мэр Киева Виталий Кличко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий и другие.