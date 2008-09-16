Регионалы успокоили: Тимошенко надо избежать всего одной опасности

Регионал Сергей Кивалов считает, что сегодня всех волнует, какой будет судьба основных политических игроков вслед за объявлением Председателя Верховной Рады Украины о прекращении парламентской коалиции.

По его мнению, «дамоклов меч роспуска будет висеть над Верховной Радой девять месяцев: с 17 октября 2008 примерно до 23 июля следующего, 2009-го года», - заявил Кивалов в комментарии УНИАН. Он напомнил, что после 23 июля 2009-го вступит в силу констититуционная норма-ограничитель, запрещающая распускать Парламент в последние шесть месяцев полномочий Президента Украины.

Само по себе официальное объявление о прекращении коалиции, по мнению Кивалова, имеет весьма серьезные последствия для Правительства страны: «Дело в том, что Регламент коалиции содержит важный пункт (13.2.): Прекращение деятельности Коалиции имеет следствием подачу заявлений об отставке Премьер-министром Украины и Председателем Верховной Рады Украины». Вместе с тем, Кивалов указал, что «деятельность Правительства регулируется Законом «О Кабинете Министров», в котором четко сказано: подача заявления об отставке – право Премьер-министра. Которое опирающееся на Регламент Верховной Рады коалиционное соглашение не может превратить в обязанность». К тому же, добавил регионал, даже заявление Премьер-министра об отставке – это еще не отставка. Отставку премьера Тимошенко и вместе с ней всего Кабмина Рада должна поддержать не менее чем 226-ю голосами.

«Если Кабинету Министров удастся избежать этой опасности, - подытожил Кивалов, - то сам роспуск Верховной Рады он переживет легко: юридически никаких ограничений на статус правительства это не налагает. В этом случае, Кабмин будет работать во всеоружии до первого заседания Верховной Рады VII созыва, после чего продолжит исполнять свои обязанности – до завершения формирования нового правительства».