Яценюк приглашает на похороны коалиции: «кто с цветами, кто с венками»

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК завтра планирует объявить о прекращении деятельности коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время Согласительного совета лидеров парламентских фракций и комитетов.

По его словам, по состоянию на 11.00 сегодняшнего дня у него нет заявления об отзыве предыдущего заявления “Нашей Украины – Народной самообороны” относительно прекращения деятельности коалиции.

«Поэтому в соответствии со ст. 65 Временного регламента Верховной Рады, завтра будет официальная процедура прощания с коалицией. Поэтому кто с цветами, кто с венками – приходите на 10 часов», - сказал председатель ВР.

Как сообщалось, 2 сентября депутаты БЮТ вместе с депутатами из Партии регионов и КПУ приняли законопроекты, которые, в частности, ограничивают власть Президента, и не проголосовали за резолюцию НУ-НС относительно Грузии.

В блоке “Наша Украина – Народная самооборона” такие действия БЮТ назвали предательством и 3 сентября приняли решение о выходе из коалиции.

13 сентября десятидневный срок, отведенный законом на сохранение коалиции, истек.