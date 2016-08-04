Порошенко поблагодарил итальянских парламентариев, которые отклонили предложение об отмене санкций против РФ
Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил итальянских парламентариев, которые отклонили предложение отдельных партий об отмене санкций против России.
Об этом говорится в сообщении на странице Порошенко в Facebook.
«Спасибо итальянским парламентариям, которые отклонили предложение отдельных партий об отмене санкций против РФ! Зато парламент Италии принял резолюцию о поддержке Украины, которая содержит призыв к полному выполнению Минских соглашений. Отдельно спасибо всем, кто работает для создания мощной проукраинской коалиции в мире!», - подчеркнул президент.
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Как сообщал УНИАН, посол Украины в Италии Евгений Перелыгин написал в Facebook, что в Палате депутатов Италии (нижняя палата парламента) провалилась попытка принять резолюцию об отмене санкций против Российской Федерации, введенных за агрессию в Украине.
По словам посла, при этом 3 августа Палата депутатов Италии приняла резолюцию с призывом к полному выполнению Минских соглашений с целью обеспечения стабильности Украинского государства.
"Парламент Италии в своей резолюции под названием «Направления европейской и внешней политики Италии в контексте последних событий в мире» рекомендует правительству страны принимать меры для обеспечения выполнения Минских соглашений, что должно стать главной предпосылкой для возможного восстановления нормальных экономических отношений между Италией и РФ", - заявил дипломат.
Посол отметил, что резолюцию поддержали депутаты Демократической партии, «Нового правого центра», а также отдельные депутаты группы «Разные».
"В то же время члены Палаты депутатов не поддержали проект резолюции оппозиционной политической силы «Движение 5 звезд», в котором содержится призыв к правительству Италии о «немедленной отмены санкций против России»", - заявил Перелыгин.
Летом этого года ряд региональных советов Италии приняли резолюции о признании аннексированного Крыма территорией России. В частности такое решение было принято региональными советами Венето, Лигурии и Тосканы.