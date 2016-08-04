Порошенко поблагодарил итальянских парламентариев, которые отклонили предложение об отмене санкций против РФ

Об этом говорится в сообщении на странице Порошенко в Facebook.

«Спасибо итальянским парламентариям, которые отклонили предложение отдельных партий об отмене санкций против РФ! Зато парламент Италии принял резолюцию о поддержке Украины, которая содержит призыв к полному выполнению Минских соглашений. Отдельно спасибо всем, кто работает для создания мощной проукраинской коалиции в мире!», - подчеркнул президент.

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Как сообщал УНИАН, посол Украины в Италии Евгений Перелыгин написал в Facebook, что в Палате депутатов Италии (нижняя палата парламента) провалилась попытка принять резолюцию об отмене санкций против Российской Федерации, введенных за агрессию в Украине.

По словам посла, при этом 3 августа Палата депутатов Италии приняла резолюцию с призывом к полному выполнению Минских соглашений с целью обеспечения стабильности Украинского государства.

"Парламент Италии в своей резолюции под названием «Направления европейской и внешней политики Италии в контексте последних событий в мире» рекомендует правительству страны принимать меры для обеспечения выполнения Минских соглашений, что должно стать главной предпосылкой для возможного восстановления нормальных экономических отношений между Италией и РФ", - заявил дипломат.

Посол отметил, что резолюцию поддержали депутаты Демократической партии, «Нового правого центра», а также отдельные депутаты группы «Разные».

"В то же время члены Палаты депутатов не поддержали проект резолюции оппозиционной политической силы «Движение 5 звезд», в котором содержится призыв к правительству Италии о «немедленной отмены санкций против России»", - заявил Перелыгин.

Летом этого года ряд региональных советов Италии приняли резолюции о признании аннексированного Крыма территорией России. В частности такое решение было принято региональными советами Венето, Лигурии и Тосканы.