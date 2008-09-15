Огрызко считает, что политические кризисы в Украине не затормозят ПДЧ

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО считает, что политические кризисы в Украине при демократическом их решении не повлияют на получение Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил журналистам поздно вечером 14 сентября.

«Я не думаю, что эти кризисы, хотя я думаю, что мы сможем найти действительно демократический путь преодоления этих проблем, могут каким-то образом затормозить наш процесс», - сказал он.

«Если речь идет, что мы решаем этот вопрос демократически, если мы еще раз подтверждаем, что Украина – демократическая страна, которая все свои внутренние противоречия разрешает нормальным образом, разве это препятствие для того, чтобы стать членом НАТО, или получить сейчас ПДЧ? Думаю, это наоборот является еще одним свидетельством того, что Украинское государство уже научилось все свои внутренние конфликты решать таким образом, чтобы это не становилось предметом обеспокоенности у других», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Украина пытается получить ПДЧ в НАТО с начала 2008 года. В апреле на Бухарестском саммите НАТО страны-члены Североатлантического альянса решили отложить это решение до декабря, когда состоится заседание министров иностранных дел.