Вслед за Азаровым ГПУ вызвала на допрос его сына и экс-чиновника "Нафтогаза" Кацубу

Соответствующие повестки опубликованы на сайте Генпрокуратуры.

Алексей Азаров должен явиться 9 августа в 16:00 в Главную военную прокуратуру ГПУ для участия в проведении процессуальных действий в уголовном производстве № 12013220540000400 от 31 января 2013 года «по факту завладения преступной организацией под руководством Януковича В.Ф. в течение 2010-2014 годов имуществом, принадлежащим ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укргазвыдобування» на общую сумму более 2 млрд, по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч. 5 ст. 191 и другими статьями УК Украины».

Читайте такжеЯнукович и Азаров получили российское гражданство - Transparency International

Кроме того, для допроса в качестве подозреваемого в этом же уголовном производстве в Главную военную прокуратуру ГПУ вызвали Кацубу. Он должен прийти в ГПУ 8 августа в 9:00.

Как сообщал УНИАН, в ГПУ на 9 августа также вызвали бывшего премьер-министра Николая Азарова для участия в проведении процессуальных действий в этом уголовном производстве.