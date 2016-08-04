ГПУ ждет Азарова на допрос, отправила ему повестку (документ)

Соответствующую повестку о вызове в ГПУ разместила на своем сайте.

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"Гражданин Азаров Николай Янович, 17.12.1947 года рождения, который зарегистрирован по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 20/1А, кв. 16, в соответствии с требованиями ст.ст. 133, 135 УПК Украины, Вам необходимо явиться 09 августа 2016 года в 14 часов 00 минут в Главную военную прокуратуру Генеральной прокуратуры Украины по адресу: г. Киев, ул. Антоновича, 114, или г. Киев, ул. Гусовского, 9, для участия в проведении процессуальных действий в уголовном производстве № 12013220540000400 от 31.01.2013", – говорится в документе.