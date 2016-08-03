"Батькивщина" обещает "дать оценку" скандальным заявлениям Савченко, противоречащим позиции партии

Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".

"В последнее время в медиа-пространстве Украины звучат заявления отдельных членов фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Украины относительно разнообразных видений концепций, стратегий и тактик так называемой "перезагрузки государства" и определенных непосредственных шагов в этом направлении. Часто такие заявления не являются согласованными и идут вразрез с официальной позицией партии ВО "Батькивщина", – цитирует пресс-служба заместителя лидера "Батькивщины" Андрея Кожемякина.

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По мнению заместителя председателя партии, такие высказывания вводят общественность в заблуждение относительно официальной политической линии партии.

"В условиях войны мы призываем политиков взвешивать каждое слово, которое должно укреплять страну, а не вредить стабильности, приводить к углублению политического кризиса и обострять противостояние в обществе", – заявил Кожемякин.

По его словам, "Батькивщина" приветствует демократическое обсуждение по любым вопросам деятельности партии и развития государства, однако всегда выступает с консолидированной позицией, к чему призывает "и тех депутатов, которые недавно пополнили ряды партии".

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Кожемякин сообщил, что на ближайшем заседании президиума политсовета партии будет дана оценка последним публичным высказываниям народного депутата Надежды Савченко, а о результатах будет проинформировано украинское общество.