Савченко хочет "перезагрузить страну": предлагает начать с подготовки новой Конституции

Об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как заявила депутат, надо довести до логического конца то, что было начато на Майдане, а именно: перезагрузить страну.

Савченко заявила, что предлагает национальную идею "Народное государство Украины. Концепция перезагрузки", и ознакомила с ее основными пунктами.

В частности, Савченко считает, что на ближайших выборах в Украине народ должен избрать 100 избранников от себя, на которых надо положить задачу написания Конституции Украины.

По ее словам, написание нового Основного закона должно происходить в закрытом режиме, на разумно ограниченный срок, по типу конклава при избрании Папы Римского".

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"Эти избранники избираются без права в дальнейшем когда-либо быть избранными во власть. Кроме Конституции Украины, избранные народные депутаты выписывают также блочные законы во все системы жизнедеятельности страны: избирательную, судебную, пенитенциарную, фискальную, правоохранительную, образовательную и другие. Эти блочные законы ложатся в основу дальнейшего законотворчества страны и не имеют права быть измененными", - заявила Савченко.

"После написания Конституция с блочными законами выносится на рассмотрение и утверждение их на народном референдуме. Поскольку принцип разделения Украины на области и районы давно неэффективен и лишь способствует развитию бюрократии и коррупции, поэтому в Конституции, кроме других важных пунктов, должно быть прописано: создание самоуправления административных единиц Украины по экономическим принципом выживания и развития инфраструктуры, а не принципу исторических, культурных, религиозных предпочтений", - добавила Савченко.

Также народный депутат выразила мнение, что муниципальная полиция, следствие и местные отряды территориальной обороны должны пользоваться правом свободного ношения оружия.

Савченко считает, что местные суды и прокуратура должны утверждаться обществом на народных слушаниях по результатам рассмотрения кандидатур на должности судей и прокуроров. К тому же, она высказалась за суд присяжных, который будет выполнять роль народного контроля на судебных процессах. Также Савченко выступает за внедрение одного Всеукраинского суда с правом апелляции в административных и уголовных делах.

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По ее словам, недра земли и природные ресурсы должны принадлежать народу с созданием органа народного контроля за ними.

"Законотворческий орган - Народная рада, куда делегируются избранные представители на местных выборах общиной каждой административной единицы Украины по избирательному закону, прописанному в Конституции Украины, с правом граждан менять своего представителя в Народной раде в любое время", - заявила Савченко.