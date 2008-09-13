Черниговский губернатор вернул "комплименты" людям Тимошенко

Председатель Черниговской облгосадминистрации Владимир ХОМЕНКО опроверг обвинение в бездеятельности относительно освоения выделенных из госбюджета средств на социально-экономическое развитие региона, прозвучавшие в его адрес во время внеочередной сессии областного совета 9 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ХОМЕНКО сказал во время брифинга в облгосадминистрации.

«Это типичный пример популизма и переложения проблемы с больной головы на здоровую», - заявил В.ХОМЕНКО.

Он объяснил журналистам принцип освоения субвенций. В частности, по его словам, сначала в государственном бюджете предусматриваются средства на ту или другую программу, потом подписывается порядок их использования, согласно которому утверждаются объекты под субвенцию. Дальше согласно предварительному тендеру разрабатывается проектно-сметная документация, она должна пройти экспертизу на соответствие государственным строительным правилам и нормам, и завершается этот процесс проведением тендера на определение исполнителя работ.

В.ХОМЕНКО отметил, что Черниговская облгосадминистрация в определенный срок подала такой перечень объектов, учтя, чтобы проектно-сметная документация на указанные объекты уже была изготовлена для ускоренного освоения средств. Но, по словам председателя ОГА, позиция облгосадминистрации была полностью проигнорирована, и были утверждены 105 объектов, лоббированные одной политической силой, из которых проектно-сметную документацию имели только шесть. Полностью были изменены объекты на газификацию, подчеркнул В.ХОМЕНКО.

«Цинизм ситуации заключается в том, что после этого Министерство регионального развития и строительства Украины, которое и утверждало эти 105 объектов, направило в областную администрацию письмо, в котором указывало на отсутствие необходимой документации на выполнение работ», - сказал В.ХОМЕНКО.

Кроме того, перечень объектов, по которым необходимо осваивать субвенции на социально-экономическое развитие, ОГА получила от Кабмина 11 июня, а на строительство газопроводов от Министерства региональной политики – лишь 8 июля.

«Но я заверяю вас и всю общественность области – все эти средства будут освоены должным образом. Меня не тревожит принадлежность инициатив отдельным депутатам, партийное или непартийное происхождение средств, поскольку все они идут в область, и наша задача – освоить их максимально быстро», - отметил В.ХОМЕНКО.

Он также заявил, что после смены руководства Службы автомобильных дорог в области произошло перераспределение средств между организациями в зависимости от заинтересованности отдельной политической силы, и в результате 75 млн. грн. на ремонт дорог, как главный исполнитель, получило не местное предприятие, а предприятие из Донецка.

Комментируя обвинение отдельных депутатов в незаконном выделении земельных участков в районах области, В.ХОМЕНКО заверил, что все происходило и будет происходить только в рамках закона. Он напомнил, что отменил ряд распоряжений, принятых на протяжении 2006 – первой половины 2007 гг. с явными нарушениями. В частности, речь идет о выделении земельных участков в Бобровицком районе (свыше 500 га), в Козелецком – 560 га, в Черниговском – 160 га.

«И почему-то эти факты не становятся предметом обсуждения и дискуссии «борцов за правду». Они хотят меня деморализовать, расшатать? Не удастся. Все будет делаться по закону», - заверил В.ХОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября по инициативе фракции БЮТ состоялась внеочередная сессия Черниговского облсовета, на которой депутатам облсовета не хватило голосов для выражения недоверия председателю госадминистрации В.ХОМЕНКО.

Перед голосованием, во время обсуждения вопросов, председатель фракции БЮТ Анатолий БОГУШ обвинил В.ХОМЕНКО в безответственности в использовании средств государственных субвенций на социально-экономическое развитие региона, на энергосбережение и газификацию населенных пунктов, содействии в незаконном выделении земель. По словам А.БОГУША, тендеры своевременно не проводятся, поэтому "большинство объектов ни одной копейки до сих пор не получили".

В свою очередь, В.ХОМЕНКО обвинил БЮТ в “расшатывании” власти. По его мнению, узурпацию власти, которую осуществляет Кабинет министров, представители БЮТ пытаются усилить отстранением тех руководителей местной исполнительной власти, которые выражали критическую позицию относительно правительственных действий, направленных на разрушение демократической коалиции.