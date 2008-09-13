Российские войска вышли из грузинского города Поти

Российские военные выведены из грузинского города Поти согласно договору, заключенному Россией с Францией, сообщает NEWru.comсо ссылкой на Reuters.

8 сентября Президент Франции Николя САРКОЗИ после встречи с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ сообщил, что блокпосты между Сенаки и Поти будут сняты через неделю, а через месяц будет осуществлен полный вывод российских Вооруженных сил с грузинских территорий.

Тем временем эксперты НАТО "в настоящее время изучают в Грузии размеры ущерба, нанесенного стране в августе с.г. действиями России".

Об этом заявил Генсек НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР в интервью тбилисской телекомпании "Рустави-2".

"Специалисты отдела политики и безопасности НАТО сейчас находятся в Грузии и изучают, какой ущерб был нанесен стране и военной инфраструктуре Грузии", - сказал Я.СХЕФФЕР. По его словам, "на будущей неделе представители стран-членов НАТО, которые прибудут для участия в выездном заседании Совета НАТО, изучат на месте, что можно сделать для восстановления инфраструктуры Грузии".

Касаясь возможной помощи Грузии непосредственно от НАТО, Я.СХЕФФЕР сказал: "НАТО может оказать помощь в предоставлении Грузии данных, полученных при помощи радаров НАТО, помощь в обмене информациями, в сферах, в которых помощь попросит Грузия". Он отметил, что выездное заседание Совета НАТО, которое состоится 15-16 сентября, "было запланирован давно и не связано с событиями августа с.г."