Обама: США впредь будут добиваться, чтобы Россия и боевики прекратили терроризировать Украину

Об этом президент США заявил 2 августа, выступая перед журналистами. Его цитирует "Немецкая волна".

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По словам американского президента, Соединенные Штаты "и дальше будут пытаться достичь урегулирования, чтобы мы, к примеру, имплементировали Минские договоренности и добились, чтобы Россия и сепаратисты сложили оружие и прекратили терроризировать Украину".

"У нас есть много разногласий с Россией по целому ряду вопросов. Но я думаю, мы смогли остаться сосредоточенными на тех сферах, где у нас еще есть общий интерес, понимая, что у нас есть глубокие разногласия по вопросам, как Украина, но, возможно, потенциально, у нас есть интерес остановить насилие в Сирии", - подчеркнул Обама.

Как известно, Обама ранее заявил, что позиция США относительно российской агрессии не изменится.

В конце июля кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае его избрания Соединенные Штаты не смогут гарантировать безопасность всем членам НАТО. Он отметил, что помощь, в частности, в случае нападения России, будет предоставлена только тем странам, которые «выполняют свои обязательства» перед США.

Трамп отметил, что это условие касается и стран Балтии, где военное присутствие Североатлантического альянса усилилось после российской аннексии Крыма в 2014 году и роли Москвы в конфликте на востоке Украины. Кандидат в президенты также выразил желание сократить военные расходы на помощь союзникам, которые США несли в течение последних лет.