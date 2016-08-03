СМИ назвали страну-рекордсмена по поставкам вооружения Украине

Об этом сообщили в управлении по связям с общественностью Министерства обороны, передает "Апостроф".

С 1 января 2014 года и до 15 июля 2016 года 18 государств мира оказали Украине различную материально-техническую и гуманитарную помощь. Это США, Канада, Польша, Великобритания, Австралия, Китай, Турция, Словакия, Норвегия, Франция, Нидерланды, Испания, Чехия, Албания, Литва, Швейцария, Латвия и Дания. Отмечается, что они передали в распоряжение ВСУ оборудование общей стоимостью более $164,1 млн.

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По данным Минобороны, наиболее масштабную поддержку оказали США. Среди переправденного этой страной в Украину — лазерные системы имитации тактических действий MILES (изделие, предназначенное для тренировки солдат в учебном бою), радиостанции Harris, медицинское оборудование, приборы для разминирования местности, устройства ночного видения и тепловизоры; бронежилеты и кевларовые шлемы, лодки с жестким корпусом WILLARD, а также радары для контрбатарейной борьбы, автомобили повышенной проходимости типа HMMWV, обмундирование и сухие пайки.

Общая стоимость оборудования, которое ВСУ получили из США, превышает $117,5 млн.

Напомним, 2 июля Украина получила 14 радаров класса AN/TPQ-49 и AN/TPQ-36. Радары класса AN/TPQ-36 являются самыми современными средствами контрбатарейной борьбы и предназначены для обнаружения и уничтожения артиллерии. Радары находятся на вооружение армии США. Станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 предназначена для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня противника. Украина не имеет аналогов этих радаров.