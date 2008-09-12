Литвин с берега пугает власть, что скоро неким будет править

Лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН критикует власти за недостаточные действия для обеспечения экологической безопасности страны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Народной партии, об этом он заявил, находясь в Черкасской области.

В частности, по мнению В.ЛИТВИНА, сегодня необходимо значительное внимание уделить сохранению Днепра. «Власти по-варварски относятся к Украине и, в частности, к Днепру как к главной артерии страны. Питьевая вода – это кровь нации. Не будет Днепра – не будет Украины. сказал Владимир Литвин, стоя на берегу Днепра. – Днепр этот не просто национальный символ, из него берется 60% пресной воды, при этом 44% рек, которые впадают в главную артерию страны, находятся в катастрофическом состоянии. Ведь только химических выбросов в Днепр в год происходит до 900 тысяч тон. А также возле Днепра расположено 20 атомных реакторов, и из них 13, которые действуют в Украине».

По словам депутата, в настоящее время 80% экосистем полностью разрушены, что приводит к необратимым процессам. “Вместо того чтобы выяснять отношения, власти должны опомниться и пересмотреть национальную программу по сохранению Днепра. В случае, если этого не произойдет, общество, осознав угрозы, изберет себе другую власть», - сказал он.

По мнению В.ЛИТВИНА, власти, по меньшей мере, проявляют преступную небрежность по отношению к экологической ситуации. В связи с этим депутат предлагает в первую очередь обеспечить скоординированную работу министерств и ведомств. “Не решив эту проблему, напрасно говорить о перспективах для Украины. Украина может быть, но людей в Украине в случае нерешения этого вопроса, может и не быть», - сказал он.