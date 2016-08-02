Заявления Трампа - это испытание на способность украинских политиков противостоять популистам - Лубкивский

Так он 2 августа прокомментировал дискуссию вокруг недавних высказываний Дональда Трампа о российской агрессии в Украине, оккупацию Крыма и американо-российские отношения.

“Мы полагаемся на мудрость и институциональную силу Республиканской партии, которая всегда занимала принципиальную позицию в международных отношениях, отстаивала фундаментальные ценности свободного мира, противодействовала агрессорам и террористам. Верим, что импровизации Трампа будут укрощены консолидированной позицией республиканцев. Ведь эти заявления - нарушение всех возможных этических, политических и международно-правовых принципов, которые отличают цивилизованный демократический мир от мира тоталитаризма и империализма”, - сказал Лубкивский.

Читайте такжеЯценюк: заявление Трампа про Крым и Путина - это пренебрежение нравственными и цивилизационными принципами

Нельзя пренебрегать заявлениями Трампа, подчеркнул он, потому что сам факт их произнесения является угрожающим в контексте российской агрессии.

“Заявления Трампа опасны не только как словесные эксперименты. Уже сегодня это - реальное подыгрывание российской агрессии и пропаганде. Это - поощрение Кремля, сигнал о безнаказанности, который на руку не только Путину, но и массе других противников цивилизованного мирового порядка”, - отметил Лубкивский.

Риторика Дональда Трампа, считает Лубкивский, является испытанием на способность украинских политиков занимать консолидированную позицию и противостоять популистам.

“Для Украины ситуация с заявлениями Трампа - это также тест. Во-первых, это пример того, к чему могут привести популизм и некомпетентность. Во-вторых, это – проверка, насколько выразительна и консолидированная позиция украинского политикума, когда нарушаются права Украины, ценности суверенитета, свободы и безопасности. Должен сказать: Арсений Яценюк стал единственным политическим лидером, который сразу среагировал на такую ситуацию. Эту же позицию поддержали Арсен Аваков, бывший министр финансов Наталья Яресько. Других деятелей государства и политических сил это должно было бы подтолкнуть к одному простому и принципиальному выводу: нельзя прятать голову в песок, когда речь идет о вызовах национальной безопасности, нашей государственности или территориальной целостности, независимо от того, кто является автором таких претензий», - сказал Даниил Лубкивский.