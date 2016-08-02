Заявления Трампа - это испытание на способность украинских политиков противостоять популистам - Лубкивский
Заявления кандидата в Президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа относительно Украины являются образцом популизма, который уверенно стал одной из главных опасностей современного мира, считает дипломатический советник Арсения Яценюка, бывший заместитель министра иностранных дел Украины Даниил Лубкивский.
Так он 2 августа прокомментировал дискуссию вокруг недавних высказываний Дональда Трампа о российской агрессии в Украине, оккупацию Крыма и американо-российские отношения.
“Мы полагаемся на мудрость и институциональную силу Республиканской партии, которая всегда занимала принципиальную позицию в международных отношениях, отстаивала фундаментальные ценности свободного мира, противодействовала агрессорам и террористам. Верим, что импровизации Трампа будут укрощены консолидированной позицией республиканцев. Ведь эти заявления - нарушение всех возможных этических, политических и международно-правовых принципов, которые отличают цивилизованный демократический мир от мира тоталитаризма и империализма”, - сказал Лубкивский.
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Нельзя пренебрегать заявлениями Трампа, подчеркнул он, потому что сам факт их произнесения является угрожающим в контексте российской агрессии.
“Заявления Трампа опасны не только как словесные эксперименты. Уже сегодня это - реальное подыгрывание российской агрессии и пропаганде. Это - поощрение Кремля, сигнал о безнаказанности, который на руку не только Путину, но и массе других противников цивилизованного мирового порядка”, - отметил Лубкивский.
Риторика Дональда Трампа, считает Лубкивский, является испытанием на способность украинских политиков занимать консолидированную позицию и противостоять популистам.
“Для Украины ситуация с заявлениями Трампа - это также тест. Во-первых, это пример того, к чему могут привести популизм и некомпетентность. Во-вторых, это – проверка, насколько выразительна и консолидированная позиция украинского политикума, когда нарушаются права Украины, ценности суверенитета, свободы и безопасности. Должен сказать: Арсений Яценюк стал единственным политическим лидером, который сразу среагировал на такую ситуацию. Эту же позицию поддержали Арсен Аваков, бывший министр финансов Наталья Яресько. Других деятелей государства и политических сил это должно было бы подтолкнуть к одному простому и принципиальному выводу: нельзя прятать голову в песок, когда речь идет о вызовах национальной безопасности, нашей государственности или территориальной целостности, независимо от того, кто является автором таких претензий», - сказал Даниил Лубкивский.