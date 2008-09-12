Ющенко напомнил Тимошенко о старом долге перед Россией

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает правительство предусмотреть в государственном бюджете на 2009 год средства на погашение государственного долга 90-х годов перед Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Черкасской области.

Президент отметил, что необходимо аккумулировать 7,5 млрд. грн. и рассчитаться в следующем году по газовому долгу, который возник в 90-х годах.

По мнению главы государства, это позволит выйти на рыночные отношения в аренде земли для Черноморского флота Российской Федерации.

Глава государства подчеркнул, что это будет отвечать стратегическим и добрососедским отношениям между государствами, отметив, что Украина всегда с пониманием воспринимает необходимость повышения цен на газ, обусловленного ростом стоимости топлива на мировых рынках.

Как сообщалось, ряд депутатов, в частности председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, неоднократно заявляли, что будут жестко настаивать на погашении государственного долга Украины перед РФ, который составляет 1,3 млрд. долл., уже в текущем году.

6 июня министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ заявил, что цена на российский газ для Украины с 1 января 2009 года увеличится почти вдвое.

"Цены на газ центрально-азиатских стран, который попадает в Украину через территорию России, с 1 января 2009 года будут отвечать европейским ценам, их будут рассчитывать по стандартным формулам, - сказал С.ЛАВРОВ. - Это решение обусловливает и переход на рыночные цены. Цена для Украины из-за этого увеличится почти в два раза".

В 2008 году Украина покупает газ по цене 179,5 долл. за тысячу кубометров.