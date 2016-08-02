"Глава" оккупированного Крыма убежден, что сотрудничество с российскими регионами поможет преодолеть санкции

Об этом он заявил на встрече с делегацией Владимирской области Российской Федерации, передает Крым.Реалии.

"Российские регионы, помогая друг другу, вытянут всю страну. Именно тесное сотрудничество – это путь к преодолению санкционного режима", – сказал Аксенов.

После аннексии Крыма Россией Владимирская область взяла "шефство" над Нижнегорским районом полуострова.

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Как сообщал УНИАН, 28 июля президент РФ Владимир Путин своим указом присоединил оккупированный Крым до Южного федерального округа, таким образом ликвидировав "Крымский федеральный округ".

Теперь к Южному федеральному округу входят Республика Адыгея (Адыгея), Республика Калмыкия, оккупированный Крым, Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область, оккупированный Севастополь.

"Крымский федеральный округ" Россия создала после того, как аннексировала украинский Крым в марте 2014 года.