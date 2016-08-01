Экс-глава Freedom House считает, что Клинтон в качестве президента США будет более жесткой по отношению к России

Такую позицию в интервью ТСН высказал бывший президент фонда Freedom House, экс-заместитель Государственного секретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда, а теперь старший директор Института Маккейна Дэвид Крамер.

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"Она, конечно, демократ. Но если российская агрессия против Украины будет продолжаться, при условии ее прихода к власти, вы увидите значительные изменения в американской международной политике в вопросе предоставления Украине летального оружия", - отметил Крамер.

Он отметил, что нет оснований думать, что Клинтон будет благосклонна к России. "Она будет более жесткой там, где президент США Барак Обама счел нужным не конфликтовать", - добавил политик.

Он напомнил, что она выразила свою четкую позицию, когда Россия вторглась на территорию Украины, где намекнула на сходство Путина и Гитлера.

"Мягкой к Путину и России она точно не будет. Но есть очень много признаков того, что она будет очень сильным союзником и другом Украины", - резюмировал Крамер.

Как сообщал УНИАН, президент США Барак Обама назвал кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон наиболее подходящим на роль главы государства, чем кто-либо еще в истории, в том числе чем он сам.