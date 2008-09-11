Тимошенко допрашивали 5 часов и просили прийти еще раз

Следователи Главного управления по особо важным делам Генеральной прокуратуры допрашивали сегодня премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО по делу об отравлении Виктора ЮЩЕНКО свыше 5 часов.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь Ю.ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА после завершения этого допроса, Ю.ТИМОШЕНКО сейчас поехала работать в Кабинет министров, поскольку у нее запланирована международная встреча. Именно поэтому, объяснила М.СОРОКА, премьер-министр Украины не смогла выйти к журналистам.

По словам М.СОРОКИ, в следующий раз Ю.ТИМОШЕНКО должна явиться к следователям в следующий вторник, 16 сентября.

Отвечая на вопрос, с каким настроением Ю.ТИМОШЕНКО вышла из Генпрокуратуры после завершения допроса, ее пресс-секретарь ответила: "с нормальным, прекрасным".