В БЮТ предлагают давать пять лет за два паспорта

Народные депутаты Украины из фракции БЮТ Виктор ШВЕЦ и Владимир МАКИЕНКО зарегистрировали сегодня в Верховной Раде проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно ответственности за добровольное обретение гражданства другого государства)”.

Соответствующая информация размещена на официальном сайте Верховной Рады.

Документом предлагается усовершенствовать механизм уголовно-правового регулирования отношений в сфере незаконных действий граждан Украины по обретению гражданства другого государства.

Предложенным законопроектом предлагается закрепить в отраслевом законодательстве Украины о гражданстве положение об установлении юридической ответственности всех лиц за его нарушение, а не только должностных и служебных, как это предусмотрено сегодня.

В нем также предлагается добавить в Уголовный кодекс Украины новую статью «Добровольное обретение гражданства другого государства», где предусмотреть, что добровольное обретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого обретения он достиг совершеннолетия, карается ограничением свободы сроком до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, либо штрафом в размере десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в соответствии со статьей 4 Конституции Украины, “в Украине существует единственное гражданство”, однако в отдельных регионах Украины наблюдаются многочисленные примеры незаконного получения гражданами Украины гражданства других государств.

В.ШВЕЦ и В.МАКИЕНКО считают, что наличие двойного гражданства позволяет лицам с двойным гражданством в одном из государств действовать безответственно, игнорируя требования закона, не останавливаясь перед возможностью привлечения к уголовной ответственности, поскольку в соответствии с распространенным подходом государства не обязаны выдавать другой стороне собственных граждан. “Таким образом, при условиях низкой правовой культуры, бипатризм стимулирует безответственность и, тем самым ослабляет регулирующие функции отечественного законодательства. Однако действующее законодательство не дает достаточных правовых механизмов для борьбы с двойным гражданством”, - объясняют депутаты необходимость законодательных изменений.

По их мнению, многочисленность примеров незаконного получения гражданами Украины гражданства других государств содержит угрозу для национальной безопасности государства, создает основание для внешнего вмешательства во внутренние дела Украины.