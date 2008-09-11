В Комитете избирателей спрогнозировали дату досрочных выборов

В Комитете избирателей Украины прогнозируют, что досрочные парламентские выборы состоятся 21 декабря текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель правления КИУ Игорь ПОПОВ на пресс-конференции в Киеве сегодня.

В частности, И.ПОПОВ считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не будет тянуть с роспуском парламента и объявит о нем, как только у него появятся юридические основания – 16 октября.

И.ПОПОВ считает, что объявление досрочных выборов является намного более честным вариантом выхода из политического кризиса, чем создание новой коалиции между Партией регионов и БЮТ. Он заметил, что это может быть воспринято как ревизия результатов выборов и искажение волеизъявления народа 2007 года.

Также И.ПОПОВ считает более вероятными досрочные парламентские выборы, поскольку в Блоке Юлии Тимошенко понимают, что неминуемо понесут значительные кадровые и электоральные потери в западных и центральных областях после объединения с Партией регионов.

Он провел аналогию с СПУ, когда после их решения о коалиции с Партией регионов были протесты рядовых партийцев – сжигание партийных билетов и тому подобное. И.ПОПОВ не исключает, что такие протесты могут быть и на сей раз. Более того, они будут подогреваться политическими оппонентами БЮТ.

Говоря о том, что Президент не будет тянуть с объявлением досрочных выборов, И.ПОПОВ выразил мнение, что Президент заинтересован в том, чтобы ситуативная коалиция БЮТ и Партии регионов не принимала законы, которые среди прочего могут предусматривать ограничение его полномочий.

Он отметил, что коалиция БЮТ и Партии регионов «может съесть Президента за полгода, и тогда нас ожидают действительно внеочередные президентские выборы или (коалиция БЮТ и ПР – УНИАН) так обрежет его полномочия, что он будет руководить разве что своим аппаратом в 700 человек».

В случае же проведения досрочных выборов Президент может рассчитывать на прохождение лояльных к нему политических сил, которые затем примут участие в формировании новой коалиции, сказал И.ПОПОВ.