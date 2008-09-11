Кучма не советует Януковичу связываться с Тимошенко

Экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что союз с БЮТ не пойдет на пользу Януковичу и возглавляемой им партии. В эксклюзивном интервью УНИАН политик выразил мнение, что Партия регионов должна задаться вопросом, как оценят избиратели такое ее решение: "Хотят ли они союза Януковича с Тимошенко. Помнят ли они, что Юлия Владимировна неоднократно заявляла, что с “регионалами” она никогда не будет иметь ничего общего."

"Не думаю, что такой союз прибавит рейтинга Партии регионов и ее лидеру. Но в Украине все возможно", - сказал Кучма. - Так же не представляю я себе коалиции НУ–НС и Партии регионов. Это разные люди, разные взгляды. Так что и первый вариант коалиции – плохо, и второй – плохо, и досрочные выборы – плохо, но из трех бед я избрал бы наименьшую. Нужно разжевать, что имею в виду? Правильно: лучше перевыборы. Пусть общество рассудит еще раз".

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