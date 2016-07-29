ЦИК зарегистрировала троих народных депутатов, избранных на довыборах в Раду

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.

Так, Комиссия зарегистрировала народного депутата Ирину Констанкевич, избранную по 23-му ОИО, Виктора Шевченко - по 85-му ОИО и Юрия Одарченко - по 183-му ОИО.

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Как сообщал УНИАН, 17 июля состоялось голосование на промежуточных выборах народных депутатов Украины в семи одномандатных избирательных округах: № 23 (Волынская область), № 27 (Днепропетровская область), № 85 (Ивано-Франковская область), № 114 (Луганская область), № 151 (Полтавская область), № 183 (Херсонская область) и № 206 (Черниговская область).

26 июля ЦИК признала избранными пять народных депутатов Украины в ОИО №№ 23, 27, 85, 183, 206.