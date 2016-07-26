ЦИК признала избранными пятерых народных депутатов

Об этом УНИАН сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.

На основании протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования Комиссия установила результаты промежуточных выборов народных депутатов Украины в ОИО №№ 23, 27, 85, 183, 206.

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В 23-м ОИО избран кандидат от партии ”Украинское объединение патриотов – УКРОП” Ирину Констанкевич, в 27-м – Татьяну Ричкову (самовыдвижение); 85-м – кандидата от ”УКРОПа” Виктора Шевченко.

В 183-м округе признан избранным кандидат от ВО «Батькивщина» Юрий Одарченко, а в 206-м – самовыдвиженец Максим Микитась.

Как сообщалось, 17 июля прошло голосование на промежуточных выборах народных депутатов Украины в семи одномандатных избирательных округах: № 23 (Волынская область), № 27 (Днепропетровская область), № 85 (Ивано-Франковская область), № 114 (Луганская область), № 151 (Полтавская область), № 183 (Херсонская область) и № 206 (Черниговская область).