В Госдуме проходит заседание по утверждению кандидатуры нового посла России в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, заседание проходит в закрытом режиме под руководством главы Алексея Пушкова.

Кроме Бабича, в Госдуму прибыл статс-секретарь - заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин, который будет представлять его кандидатуру на этот пост.

Читайте такжеРоссийские оппозиционеры предостерегают Порошенко от согласования кандидатуры Бабича послом РФ, озвучили причиныКак сообщал УНИАН, сегодня профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации РФ рассмотрят кандидатуры нового посла России в Украине. Скорее всего, это будет полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

28 июля президент Путин своим указом освободил Михаила Зурабова от обязанностей посла России в Украине.

Временным поверенным в делах России в Украине назначен Сергей Торопов.