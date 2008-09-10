Украина обсуждает с Россией изменение газового договора

Украина ведет переговоры с Россией о возможности изменения газового договора для обеспечения бесперебойных поставок газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил заместитель министра топлива и энергетики Украины Сергей ПАВЛУША сегодня на заседании круглого стола на тему: “Энергетическая безопасность и роль Украины в энергетической политике ЕС” в Брюсселе.

“Сейчас на межправительственном уровне проходят консультации с тем, чтобы изменить отношения с Россией относительно изменений соглашений для обеспечения стабильных поставок газа”, - сказал он.

Заместитель министра отметил, что сегодняшние соглашения не дают уверенности в том, что ситуация прошлых лет с перекрытием поставок газа в Украину не может повториться.

В то же время С.ПАВЛУША не предоставил никаких деталей о содержании переговоров.