Яценюк на деньги Ахметова создаст партию - СМИ

"Наша Украина" начала активную подготовку ко внеочередным парламентским выборам, пишет "Коммерсантъ-Украина ". В случае самостоятельного участия в выборах "Наша Украина" столкнется с кадровой проблемой – из первой пятерки блока НУНС лишь Вячеслав Кириленко может остаться в списке, отмечает издание.

Так, по информации Ъ, председатель Верховной Рады Арсений Яценюк, который был третьим в списке НУНС, последнюю неделю провел в активных переговорах о своем политическом будущем.

Источники в "Нашей Украине" утверждают, что президент Виктор Ющенко потребовал от Вячеслава Кириленко приложить максимум усилий для того, чтобы нынешний спикер согласился остаться в списке. Между тем источники заявляют, что господин Яценюк категорически отказывается входить в состав "Нашей Украины" и всерьез задумался о создании собственного политического проекта. Более того, как стало известно, в этом направлении он уже предпринял первые шаги.

По имеющейся информации, господин Яценюк уже разговаривал с бизнесменом Ринатом Ахметовым, подтвердившим свою готовность поддержать как финансово, так и информационно создание спикером своей партии. При этом господин Ахметов якобы выдвинул одно условие: вторым человеком в партии должна стать секретарь Совета нацбезопасности и обороны Раиса Богатырева, недавно со скандалом покинувшая ряды Партии регионов. Следует отметить, что согласно законодательству самостоятельно эта партия в выборах участвовать не сможет, и господину Яценюку необходимо будет либо возглавить существующую партию, либо создать блок, как это в свое время сделал Юрий Луценко с "Народной самообороной".

Соратник и близкий друг господина Ахметова Борис Колесников вчера заявил Ъ, что ему ничего не известно о таких переговорах: "Я не общался с Ринатом Ахметовым уже пять дней. Думаю, это мистика".