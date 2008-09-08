Тимошенко заявила, что на каждое вето Ющенко у нее будет 300 голосов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в случае ветирования Президентом Виктором ЮЩЕНКО принятых 2 сентября законов БЮТ будет преодолевать вето.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я хочу сказать, ради стабильности в стране я от этих законов не откажусь, и если будет наложено вето, мы будем преодолевать это вето, потому что это нужно не Президенту, не премьеру, это нужно, чтобы четко и понятно зафиксировать те распределения полномочий, которые зафиксированы в Конституции».

Как сообщал УНИАН, 2 сентября парламент принял законы, которыми вносятся изменения в закон о Кабмине, об СБУ и в закон о Конституционном Суде, а также закон, на который было преодолено вето Президента, о временных следственных комиссиях парламента. Данные законы были приняты при отсутствии в сессионном зале части депутатов из фракции НУ-НС.

В блоке “Наша Украина – Народная самооборона” такие действия БЮТ назвали изменой и приняли решение о выходе из коалиции.

В НУ-НС настаивают, что Президент должен на все 4 закона наложить вето, а БЮТ отказаться от участия в его преодолении.