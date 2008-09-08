Тимошенко считает, что Ющенко напрашивается на импичмент

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что введение прямого президентского правления приведет к отставке Виктора ЮЩЕНКО с должности главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве для региональных и центральных СМИ.

«Что касается таких проектов, которые делает Президент, о введении прямого президентского правления – это как раз и является прямым нарушением Конституции и это прямой путь к досрочному уходу со своей должности», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также считает маловероятным силовой вариант развития событий. «Такие трюки в Украине не пройдут. Это не проходило при предыдущем Президенте. Нужно искать взаимопонимание и консенсус политикума», - считает она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что доверие и любовь граждан нужно завоевывать не использованием войск, а реализацией проукраинской политики.