Огрызко сказал, что Киев хочет получить в Эвиане

Одной из ключевых договоренностей Эвианского саммита Украина ЕС должно стать достижение общего понимания, что новое соглашение станет соглашением об ассоциации.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой МИД комментарии министра иностранных дел Владимира ОГРЫЗКО к вопросу о статусе ассоциации Украины с Европейским Союзом как новом этапе европейской интеграции Украины.

Как убежден В.ОГРЫЗКО, это даст возможность формально перевести отношения между Украиной и ЕС из принципов партнерства и сотрудничества на принципы политической ассоциации и экономической интеграции.

“Как свидетельствует опыт стран Центрально-восточной Европы, эффективная реализация этого соглашения открывает путь к дальнейшему логическому шагу – переговорам относительно членства в Европейском Союзе. Следовательно, прогресс и темпы приближения нашего государства к ЕС зависят именно от способности украинской власти к быстрому и эффективному внедрению евроориентированных реформ”, - считает В.ОГРЫЗКО.

По его словам, “по своему содержанию Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной является, по сути, шагом вперед даже по сравнению с соглашениями об ассоциации, заключенными Европейским Союзом со странами Центрально-восточной Европы, которые уже являются членами ЕС”.

“Например, в рамках Соглашения Украина и ЕС создадут углубленную и всестороннюю зону свободной торговли – зону свободной торговли нового типа, целью которой является постепенная интеграция Украины во внутренний рынок ЕС. Этому будет помогать системная адаптация законодательства Украины к нормам ЕС, что до сих пор было требованием только к странам-кандидатам на членство”, - отметил министр.

“Следует учитывать, что достижение упомянутой политической договоренности не означает формального подписания сторонами Соглашения об ассоциации в день саммита, - подчеркнул В.ОГРЫЗКО и добавил: “Украина заключит с ЕС Соглашение об ассоциации после завершения всего переговорного процесса, включая раздел, который касается создания углубленной и всесторонней зоны свободной торговли”.