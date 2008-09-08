Тимошенко считает, что новая коалиция лучше внеочередных выборов

Наихудшим вариантом выхода из политической ситуации в Украине на сегодняшний день премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает проведение внеочередных выборов в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что считает такой вариант хуже варианта создания нового формата коалиции.

Внеочередные выборы, по ее словам, «похоронят какую-либо надежду на тот курс, который мы декларируем и выполняем… Нужно будет поставить точку на власти демократической коалиции», заявила она, отметив, что вести страну к досрочным выборам безответственно.

Наилучшим же вариантом премьер-министр считает возобновление действия демократической коалиции. Реализация такого варианта, убеждена премьер, «полностью находится в руках у Президента».

«Потому что он разрушил, он вывел свою команду из демократической коалиции, и он сегодня запрещает вести переговоры по ее возобновлению», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.