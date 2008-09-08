Зам Богатыревой думает, что кризис Ющенко устраивает

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Степан ГАВРИШ считает, что нынешний политический кризис выгоден для Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, поскольку объединение БЮТ и Партии Регионов дает ему ресурс для рейтинга на президентских выборах.

Такое мнение С.ГАВРИШ выразил в интервью интернет-изданию “Украинская правда” .

Он заметил, что В.ЮЩЕНКО чрезвычайно выгодна стабильность и хотя бы условная консолидация власти. “Вместе с тем, я должен согласиться, что Президента устраивает этот кризис. Он позволит ему окончательно определиться в своих партнерах на выборы 2010 года, определиться в способах, стратегии, тактике борьбы за президентское кресло”, - сказал он.

С.ГАВРИШ также спрогнозировал, что В.ЮЩЕНКО будет баллотироваться на следующих президентских выборах. “Он не может не баллотироваться. Два самых сильных политических блока объединились против него, и это создает для В.ЮЩЕНКО ресурс рейтинга, показатель которого может резко измениться накануне выборов в его пользу”, - заметил С.ГАВРИШ.

Отвечая на вопрос, как Президент сможет с 5% поддержки получить хотя бы 45%, С.ГАВРИШ напомнил, что у бывшего президента России Бориса Ельцина также было 6%, когда он вступил в избирательную кампанию 1996 года. При этом заместитель секретаря СНБО не согласился с тем, что в России были другие условия, поскольку там в то время был кризис. “У нас тоже государственный кризис, который может привести к сложной дискуссии для Украины”, – сказал С.ГАВРИШ.

По его мнению, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО также будет баллотироваться в президенты. “Я думаю, что все шаги, которые она делает в последнее время, свидетельствуют о том, что она приняла решение о баллотировании”, - сказал он. В то же время, по мнению заместителя председателя СНБО, для демократии в Украине было бы лучше всего, если бы В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО договорились.

Говоря однако, что на сегодня у Ю.ТИМОШЕНКО рейтинг более высокий, чем у Президента, С.ГАВРИШ опять вспомнил ситуацию с президентскими выборами в России 1996 года: “У Б.Ельцина тоже было 6% рейтинга перед выборами президента страны, но россияне избрали Б.Ельцина. Дело в том, что в связи с военными действиями на Кавказе ситуация принципиально изменилась. Сегодня ключевым месиджем для избирателей является как раз геополитика”, – считает заместитель председателя СНБО.

“Премьер-министр и ее креативные внешнеполитические менеджеры плохо просчитали ситуацию, складывающуюся в связи с конфликтом в Грузии. Они недооценили этот фактор для самой Украины”, - отметил С.ГАВРИШ.

По его словам, в связи с этим В.ЮЩЕНКО, который не отступает от своей линии, продемонстрировал не только твердость духа, но и последовательность своих действий. С.ГАВРИШ считает, что эта ситуация “сейчас как ледокол ломает этот лед неприятия, недоверия к президенту В.ЮЩЕНКО, и имеет все шансы существенно изменить расстановку политических рейтингов в Украине”.

При этом С.ГАВРИШ выразил убеждение, что рейтинг В.ЮЩЕНКО будет расти при правильной менеджерской технологии управления этой ситуацией. “Сейчас крайне нужно наращивать усилия в данном направлении. Украина – единственна из европейских стран, не входящих в ЕС и НАТО, которая фактически присоединилась к протесту Запада по поводу действий России на Кавказе”, - отметил он.

В то же время заместитель секретаря СНБО отметил, что он пока еще не слышал, чтобы в команде В.ЮЩЕНКО прорабатывались какие-нибудь сценарии победы или поражения на выборах Президента.

Оценивая шансы на президентских выборах лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, С.ГАВРИШ выразил мнение, что у лидера Партии регионов чрезвычайно сложная ситуация. “Мне кажется, что использовать российскую тему на следующих выборах будет уже практически невозможно. Напротив, это может лишь уменьшить доверие избирателей Украины к такому кандидату. Скорее всего, речь будет идти о том, кто более преданно будет защищать украинскую государственность и суверенитет. Именно на этом будет построена следующая избирательная кампания”, - считает С.ГАВРИШ.